ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разрисовал и запустил салют: в Молдове россиянин поиздевался над посольством России

Новина українською →
Суббота 08 октября 2022 14:47
Разрисовал и запустил салют: в Молдове россиянин поиздевался над посольством России Фото: в Молдове россиянин поиздевался над посольством России (t.me/stop_russian_agression)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове россиянин разукрасил посольство России в Кишиневе. После этого запустил салют возле здания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ziarul de Gardă.

"40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий у российского посольства. Он разрисовал ворота посольства граффити, запустил фейерверк у здания и повесил кусок сине-белой ткани на металлический лом", - заявил пресс-офицер департамента полиции Кишинева Нина Дубовка.

Во время задержания россиянин сопротивлялся, однако позже на него все же одели наручники. В настоящее время он арестован на 72 часа и находится под следствием по уголовному делу "за хулиганство".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Российская Федерация
NEWS
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке