Розлучення онлайн, АІ-асистент та еАкциз: над якими сервісами працює команда Дії

Майже щотижня наша команда запускає нові сервіси в Дії. Із нещодавніх – Пакунок школяра, щоб батьки першокласників отримали кошти на підготовку дитини до школи, та Дія.Картка – універсальна картка українця, що об’єднує рахунки з різних державних програм.

Зараз наша команда працює над десятками послуг, які вже скоро будуть доступні в застосунку й на порталі Дія. До речі, серед них є також розлучення онлайн, яке викликає цікавість серед українців. Далі – ще шість сервісів, якими вже скоро ви зможете скористатися.

АІ-асистент

На порталі Дія запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс – довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат – і АІ допоможе вам отримати довідку. Окрім цього, штучний інтелект на порталі Дія консультуватиме про послуги та допомагатиме дібрати сервіс під життєву ситуацію.

Майбутнє – за агентивними державами. Завдяки AI-агентам ви зможете отримувати державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою. Зараз це складно уявити, але на нас чекає справжня АІ-революція.

еНотаріат

Це проєкт, який має реалізувати наша команда й увійти в історію цифрової держави. Спойлер: це буде фантастика, бо українці просто з України чи за кордоном зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Це про якість, зменшення ціни та інші переваги онлайн-сервісів.

Тож разом з Мін’юстом та ДП "Національні інформаційні системи" зараз працюємо над електронною системою, яка інтегрує всі нотаріальні процеси і стане основою для запуску послуг у Дії. До кінця цього року плануємо запустити фундамент, а самі сервіси – уже з 2026-го.

еАкциз

Це масштабна реформа для боротьби з тіньовим ринком тютюну та алкоголю. Лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на ці товари. Тож рішенням стає цифрова трансформація сфери, яка створює прозорі правила гри для ринку і захистить українців від неякісної продукції.

Завдяки електронній системі можна буде відстежувати шлях алкоголю та тютюну від виробника або імпортера до кінцевого споживача. А паперову акцизну марку замінить електронна, яка матиме унікальний код, що унеможливить її підробку. Уже триває бета-тестування системи, а сам запуск плануємо на 2026 рік.

Окрім цього, через Дію можна буде відсканувати електронну марку й перевірити легальність продукту. Такий сервіс простий на вигляд, але насправді на бекенді розгортається складна екосистема.

В Дії найближчим часом для українців буде доступна низка нових сервісів (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Витяг про несудимість з апостилем

Разом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в Дії витяг про несудимість з апостилем, а також доставку цього документа. Витяг потрібен у різних життєвих ситуаціях – від влаштування на роботу за кордоном до оформлення посвідки на проживання чи участі в міжнародних тендерах, якщо цього вимагають правила.

Наразі витяг про несудимість з апостилем можна отримати лише за однією адресою в Києві. Для цього потрібно самостійно звертатися до установи або ж залучати адвоката, який зробить це за вас. Це довго та незручно, а сервіс у Дії це виправить.

Базова соціальна допомога

Розпочинаємо бета-тест сервісу, який не має аналогів в інших країнах. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Скористатися нею зможуть українці, які вже отримують різні соцвиплати від держави: допомогу малозабезпеченим сім’ям; виплати на дітей одиноким матерям; тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцеперебування невідоме.

Розмір виплат розраховується індивідуально, вам потрібно буде лише подати заяву в застосунку Дія. Хоча раніше для цього доводилося особисто звертатися до держустанови, збирати документи, заповнювати заяви вручну тощо.

Шлях пораненого

Послуги для ветеранів та військовослужбовців для нас у пріоритеті. Разом з Мінветеранів ми вже запустили окремий розділ у Дії – Ветеран.Pro – і готуємо багато новин у цьому напрямі.

Одна з послуг, над якою зараз працюємо, – Шлях пораненого. Це комплексний сервіс для військових та їхніх родин. За однією заявою людина зможе отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу, соціальні послуги та пільги тощо.

Для рідних загиблих чи померлих військових також буде доступна низка послуг. Зокрема, присвоєння статусу члена сім’ї загиблого, одноразова грошова допомога, соціальні послуги та інші.

Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами – автоматична. Не доведеться звертатися до різних установ, збирати документи і стояти в чергах. Запуск сервісу плануємо вже восени.