Розлучення не обов'язкове? Чи можна поділити майно подружжя без розірвання шлюбу

В Україні подружжя має право розділити спільне майно, не розриваючи шлюб. Відповідно до Сімейного кодексу, чоловік та дружина можуть зробити це як за взаємною згодою, так і через суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції.
Головне:
Законодавство передбачає два основні шляхи вирішення цього питання:
Спільною власністю вважається все майно, набуте за час шлюбу, навіть якщо один із партнерів не мав заробітку з поважних причин (навчання, догляд за дітьми, хвороба).
Проте не ділиться особиста приватна власність: майно, отримане в дарунок, у спадок або придбане за власні кошти одного з подружжя.
За замовчуванням частки майна є рівними. Суд може відступити від цього принципу, якщо один із подружжя не дбав про сім’ю, приховав чи знищив майно.
Також частка може бути збільшена, якщо з батьком чи матір'ю проживають діти або непрацездатні повнолітні син чи дочка.
Якщо майно неможливо поділити в натурі, а грошова компенсація не внесена, суд може залишити майно у спільній частковій власності без його реального поділу.
Читайте також про те, чи може партнер при розлученні претендувати на доходи іншого партнера від ФОПу - пояснення адвоката.
Раніше писали про те, які терміни поділу майна при розлученні і чому не варто зволікати.