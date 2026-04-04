Развод не обязателен? Можно ли поделить имущество супругов без расторжения брака

В Украине супруги имеют право разделить общее имущество, не расторгая брак. Согласно Семейному кодексу, муж и жена могут сделать это как по взаимному согласию, так и через суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства юстиции.
Главное:
Законодательство предусматривает два основных пути решения этого вопроса:
Совместной собственностью считается все имущество, приобретенное за время брака, даже если один из партнеров не имел заработка по уважительным причинам (обучение, уход за детьми, болезнь).
Однако не делится личная частная собственность: имущество, полученное в дар, в наследство или приобретенное за собственные средства одного из супругов.
По умолчанию доли имущества являются равными. Суд может отступить от этого принципа, если один из супругов не заботился о семье, скрыл или уничтожил имущество.
Также доля может быть увеличена, если с отцом или матерью проживают дети или нетрудоспособные совершеннолетние сын или дочь.
Если имущество невозможно разделить в натуре, а денежная компенсация не внесена, суд может оставить имущество в общей долевой собственности без его реального раздела.
Читайте также о том, может ли партнер при разводе претендовать на доходы другого партнера от ФЛП - объяснение адвоката.
Ранее писали о том, какие сроки раздела имущества при разводе и почему не стоит медлить.