"Розлив наш". Росія два тижні штурмує село, яке вже "взяла" (відео)

"Ще 1 квітня на "День всіх дурнів" Міністерство оборони РФ урочисто й офіційно повідомило про взяття під повний контроль населеного пункту Розлив у Донецькій області. І це при тому, що частину села продовжували утримувати військовослужбовці тактичної групи "Вугледар". Уже другий тиждень окупанти намагаються перетворити брехню на правду і з трьох напрямків кидають на "визволення" Розливу дедалі нові й нові сили", - наголосив Бєльський.

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За його словами, зазвичай українські воїни знищують окупантів ще на підступах до населеного пункту. Це вдається зробити за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню і дронів. На полях і дорогах біля села - десятки російських баггі, квадроциклів, мотоциклів, автомобілів, бойових броньованих машин, а також сотні трупів росіян.



При цьому він додав, що деяким окупантам все ж вдається прорватися на територію села. Там вони ховаються в руїнах будівель і адміністративних споруд, часто без їжі та води. Щойно солдати РФ вилазять звідти - їх знищують.