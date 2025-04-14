"Разлив наш". Россия две недели штурмует село, которое уже "взяла" (видео)

"Еще 1 апреля на "День всех дураков" Министерство обороны РФ торжественно и официально сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Разлив в Донецкой области. И это при том, что часть села продолжали удерживать военнослужащие тактической группы "Угледар". Уже вторую неделю оккупанты пытаются превратить ложь в правду и с трех направлений бросают на "освобождение" Разлива все новые и новые силы", - подчеркнул Бельский.

Фото: Разлив на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, обычно украинские воины уничтожают оккупантов еще на подступах к населенному пункту. Это удается сделать при помощи артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов. На полях и дорогах возле села - десятки российских багги, квадроциклов, мотоциклов, автомобилей, боевых бронированных машин, а также сотни трупов россиян.



При этом он добавил, что некоторым оккупантам все же удается прорваться на территорию села. Там они скрываются в развалинах зданий и административных сооружений, часто без пищи и воды. Как только солдаты РФ вылезают оттуда - их уничтожают.