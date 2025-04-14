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"Разлив наш". Россия две недели штурмует село, которое уже "взяла" (видео)

Иллюстративное фото: Россия безуспешно штурмует село Разлив (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские чиновники еще 1 апреля нафантазировали оккупацию села Разлив Донецкой области. Но штурмы населенного пункта продолжаются уже две недели.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер тактической группы "Угледар" Алексей Бельский.

"Еще 1 апреля на "День всех дураков" Министерство обороны РФ торжественно и официально сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Разлив в Донецкой области. И это при том, что часть села продолжали удерживать военнослужащие тактической группы "Угледар". Уже вторую неделю оккупанты пытаются превратить ложь в правду и с трех направлений бросают на "освобождение" Разлива все новые и новые силы", - подчеркнул Бельский.

Фото: Разлив на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, обычно украинские воины уничтожают оккупантов еще на подступах к населенному пункту. Это удается сделать при помощи артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов. На полях и дорогах возле села - десятки российских багги, квадроциклов, мотоциклов, автомобилей, боевых бронированных машин, а также сотни трупов россиян.
 

При этом он добавил, что некоторым оккупантам все же удается прорваться на территорию села. Там они скрываются в развалинах зданий и административных сооружений, часто без пищи и воды. Как только солдаты РФ вылезают оттуда - их уничтожают. 

Фейки России

Напомним, Россия уже неоднократно делала вбросы об оккупации украинских населенных пунктов, но на самом деле они оказывались ложными.

В частности, в феврале россияне заявляли о якобы захвате Торецка Донецкой области. Но до сих пор в городе продолжаются боевые действия.

Недавно стало известно, что бои в городе обострились. Детальнее о событиях на фронте - в материале РБК-Украина.

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