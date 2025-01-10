Розлив мазуту у Керченській протоці: в Міндовікілля розповіли, чи існує загроза для Одеси

За словами Гринчук, через розлив мазуту загинули більше 15 тисяч птахів й 30 дельфінів.

"Ми зробили моделювання за допомогою супутникових знімків, щоб подивитися як забруднення може рухатися й чи є загроза для узбережжя Одеси. На сьогодні такої загрози немає, принаймні на тиждень вперед ми дивилися, такої загрози немає. Однак ми продовжуємо моніторити для того, щоб контролювати ситуацію", - пояснила вона.

Сьогодні забруднення дійшло до південного та південно-західного узбережжя Криму. У районах Севастополя й селища Кача фіксуються плями протяжністю до 15 кілометрів. Зокрема забруднення досягло території Євпаторії та деяких населених пунктів північніше від міста.

Вчора, 9 січня, зранку було зафіксовано додаткову пляму протяжністю десь 450 кілометрів квадратних, що розбита на плями протяжністю від 5 до 15 кілометрів.

"Найближчим часом плануємо позачергове засідання Чорноморської комісії для того, щоб приймати відповідні рішення, якщо вдасться заслухати все-таки інформацію від Росії, яка також входить до цієї комісії. Якщо вони звичайно доєднаються", - розповіла голова міністерства.

У тому ж числі, як відзначила Гринчук, Україна готує відповідні позови до міжнародних судів за порушення Конвенції морського права та інших конвенцій.

Розлив мазуту у Керченській протоці

15 грудня у Керченській протоці внаслідок сильного шторму пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Зокрема стало відомо про аварію одного танкера біля порту "Кавказ" й витоку щонайменше 3000 тонн мазуту у морі.

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, мазут може дійти до підконтрольних Україні територій.

Більше про аварію російських танкерів біля Криму - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.