Розкрито неочікувану назву операції Ізраїлю з ліквідації ядерних вчених в Ірані
Ізраїльські медіа розкрили кодову назву операції, у межах якої були ліквідовані іранські ядерні вчені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jewish News та N12.
За словами головного політичного аналітика ізраїльського телеканалу N12 Аміта Сегала, ізраїльська операція з ліквідації іранських ядерних вчених мала кодову назву "Операція Нарнія".
Як звернуло увагу видання Jewish News, ця назва частково перегукується з загальною назвою операції Ізраїля - "Левовий народ".
Варто зазначити, що Нарнія - це вигаданий фентезі-світ, створений англо-ірландським письменником Клайвом Стейплзом Льюїсом у серії книг "Хроніки Нарнії". Найвідоміша з них - "Лев, чаклунка і чарівна шафа", за якою також зняли фільм.
Операція Ізраїлю
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атаку на Іран. Було атаковано близько 100 об'єктів. Мета атаки, як зазначається, полягає у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, а також потужностей з виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктів.
Вже 15 червня стало відомо, що щонайменше 14 іранських вчених-ядерників були ліквідовані внаслідок ізраїльських атак.
Фото: Ліквідовані провідні вчені іранської ядерної програми (x.com/Osint613)
Військові Ізраїля стверджують, що ліквідовані вчені мали на меті просунути зусилля Ірану щодо отримання ядерної бомби.
Відомо також, що в Ірані перебувають вчені-ядерники з Росії. Вчора вночі російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремля з керівництвом Ізраїлю нібито є домовленість не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.
Проте сьогодні в коментарі РБК-Україна лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон заявив, що Росії краще вивезти своїх вчених.
За його словами, незалежно від національності, ті, хто допомагає Ірану є ворогами для Ізраїля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.