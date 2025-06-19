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Розкрито неочікувану назву операції Ізраїлю з ліквідації ядерних вчених в Ірані

Ізраїль, Четвер 19 червня 2025 19:49
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Розкрито неочікувану назву операції Ізраїлю з ліквідації ядерних вчених в Ірані Фото: Ізраїль ліквідував групу ядерних вчених в Ірані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльські медіа розкрили кодову назву операції, у межах якої були ліквідовані іранські ядерні вчені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jewish News та N12.

За словами головного політичного аналітика ізраїльського телеканалу N12 Аміта Сегала, ізраїльська операція з ліквідації іранських ядерних вчених мала кодову назву "Операція Нарнія".

Як звернуло увагу видання Jewish News, ця назва частково перегукується з загальною назвою операції Ізраїля - "Левовий народ".

Варто зазначити, що Нарнія - це вигаданий фентезі-світ, створений англо-ірландським письменником Клайвом Стейплзом Льюїсом у серії книг "Хроніки Нарнії". Найвідоміша з них - "Лев, чаклунка і чарівна шафа", за якою також зняли фільм.

Операція Ізраїлю

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атаку на Іран. Було атаковано близько 100 об'єктів. Мета атаки, як зазначається, полягає у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, а також потужностей з виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктів.

Вже 15 червня стало відомо, що щонайменше 14 іранських вчених-ядерників були ліквідовані внаслідок ізраїльських атак.

Розкрито неочікувану назву операції Ізраїлю з ліквідації ядерних вчених в ІраніФото: Ліквідовані провідні вчені іранської ядерної програми (x.com/Osint613)

Військові Ізраїля стверджують, що ліквідовані вчені мали на меті просунути зусилля Ірану щодо отримання ядерної бомби.

Відомо також, що в Ірані перебувають вчені-ядерники з Росії. Вчора вночі російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремля з керівництвом Ізраїлю нібито є домовленість не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.

Проте сьогодні в коментарі РБК-Україна лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон заявив, що Росії краще вивезти своїх вчених.

За його словами, незалежно від національності, ті, хто допомагає Ірану є ворогами для Ізраїля.

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