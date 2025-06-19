Раскрыто неожиданное название операции Израиля по ликвидации ядерных ученых в Иране

Израильские медиа раскрыли кодовое название операции, в рамках которой были ликвидированы иранские ядерные ученые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jewish News и N12 .

Стоит отметить, что Нарния - это вымышленный фэнтези-мир, созданный англо-ирландским писателем Клайвом Стейплзом Льюисом в серии книг "Хроники Нарнии". Самая известная из них - "Лев, колдунья и волшебный шкаф", по которой также сняли фильм.

Как обратило внимание издание Jewish News, это название частично перекликается с общим названием операции Израиля - "Львиный народ".

Операция Израиля

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Было атаковано около 100 объектов. Цель атаки, как отмечается, заключается в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, а также мощностей по производству баллистических ракет и других военных объектов.

Уже 15 июня стало известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак.

Фото: Ликвидированы ведущие ученые иранской ядерной программы (x.com/Osint613)

Военные Израиля утверждают, что ликвидированные ученые имели целью продвинуть усилия Ирана по получению ядерной бомбы.

Известно также, что в Иране находятся ученые-ядерщики из России. Вчера ночью российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля с руководством Израиля якобы есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.

Однако сегодня в комментарии РБК-Украина лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон заявил, что России лучше вывезти своих ученых.

По его словам, независимо от национальности, те, кто помогает Ирану являются врагами для Израиля.

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