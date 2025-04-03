Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: власниця фірм-постачальників виїхала за кордон

Власниця компаній-постачальниць, яку підозрюють в розкраданні на закупівлях для армії, виїхала за кордон. Четверо інших фігурантів справи перебувають в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Першого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, НАБУ сьогодні, 3 квітня, подає клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Прокурора проситимуть для більшості підозрюваних тримання під вартою з альтернативою застави.
Серед тих, кому оголошено підозру, четверо людей перебувають в Україні. Ще одна фігурантка - за кордоном. Йдеться про бенефіціарну власницю компаній-постачальниць харчів для ЗСУ.
"Четверо підозрюваних з п’ятьох перебувають в Україні. Бенефіціарний власник компанії перебуває за кордоном. Щодо неї буде застосована спеціальна процедура: спочатку оголошення в міжнародний розшук; а потім, якщо це не дасть результатів, ми застосуємо спеціальне досудове розслідування", - пояснив Абакумов.
За словами представника НАБУ, колишній міністр оборони Резніков наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання коштів під час закупівлі продуктів. За його словами, якщо будуть докази - то іншим людям також можуть повідомити про підозру.
Нагадаємо, днями НАБУ оголосило підозру власниці компаній, які продавали Міноборони продукти за завищеними цінами у 2022-2023 роках. Ключовим елементом схеми стало маніпулювання цінами під час постачання "комплекту продуктів" за затвердженим каталогом, який включав 409 найменувань.
У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року отримали понад 733 млн гривень незаконного прибутку. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.
Їй також інкримінують замах на розтрату 788 млн гривень, якій вдалося запобігти.
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