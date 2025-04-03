Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: власниця фірм-постачальників виїхала за кордон

За його словами, НАБУ сьогодні, 3 квітня, подає клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Прокурора проситимуть для більшості підозрюваних тримання під вартою з альтернативою застави.

Серед тих, кому оголошено підозру, четверо людей перебувають в Україні. Ще одна фігурантка - за кордоном. Йдеться про бенефіціарну власницю компаній-постачальниць харчів для ЗСУ.

"Четверо підозрюваних з п’ятьох перебувають в Україні. Бенефіціарний власник компанії перебуває за кордоном. Щодо неї буде застосована спеціальна процедура: спочатку оголошення в міжнародний розшук; а потім, якщо це не дасть результатів, ми застосуємо спеціальне досудове розслідування", - пояснив Абакумов.

За словами представника НАБУ, колишній міністр оборони Резніков наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання коштів під час закупівлі продуктів. За його словами, якщо будуть докази - то іншим людям також можуть повідомити про підозру.