Хищения на закупках для ВСУ: владелица фирм-поставщиков выехала за границу

Владелица компаний-поставщиков, которую подозревают в хищении на закупках для армии, выехала за границу. Четверо других фигурантов дела находятся в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Первого Главного подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова в эфире "Радио Свобода".
По его словам, НАБУ сегодня, 3 апреля, подает ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемых. Прокурора будут просить для большинства подозреваемых содержание под стражей с альтернативой залога.
Среди тех, кому объявлено подозрение, четыре человека находятся в Украине. Еще одна фигурантка - за рубежом. Речь идет о бенефициарной владелице компаний-поставщиц продовольствия для ВСУ.
"Четверо подозреваемых из пяти находятся в Украине. Бенефициарный владелец компании находится за рубежом. В отношении нее будет применена специальная процедура: сначала объявление в международный розыск; а потом, если это не даст результатов, мы применим специальное досудебное расследование", - пояснил Абакумов.
По словам представителя НАБУ, бывший министр обороны Резников пока не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении средств при закупке продуктов. По его словам, если будут доказательства - то другим людям также могут сообщить о подозрении.
Напомним, на днях НАБУ объявило подозрение владелице компаний, которые продавали Минобороны продукты по завышенным ценам в 2022-2023 годах. Ключевым элементом схемы стало манипулирование ценами при поставке "комплекта продуктов" по утвержденному каталогу, который включал 409 наименований.
В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года получили более 733 млн гривен незаконной прибыли. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения отелей в Хорватии и другой недвижимости.
Ей также инкриминируют покушение на растрату 788 млн гривен, которую удалось предотвратить.
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