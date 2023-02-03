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Розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Раднику заступника Резнікова повідомили про підозру

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 17:45
Розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Раднику заступника Резнікова повідомили про підозру Фото: раднику заступника Резнікова повідомили про підозру (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура викрила та повідомила про підозру раднику заступника Міністра оборони України, що заволодів мільйонами гривень призначених на ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника Міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Раднику заступника Резнікова повідомили про підозруФото: прокуратура викрила та повідомила про підозру раднику заступника Міноборони (t.me/pgo_gov_ua)

Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд гривень збитків, кошти були виділені Міністерством оборони України.

Ніні ж раднику заступника Міноборони загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн гривень. Вони причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков Прокуратура
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