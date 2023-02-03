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Хищение на закупках для ВСУ. Советнику заместителя Резникова сообщили о подозрении

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 17:45
Хищение на закупках для ВСУ. Советнику заместителя Резникова сообщили о подозрении Фото: советнику заместителя Резникова сообщили о подозрении (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины, завладевшему миллионами гривен назначенных на ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурора разоблачено и сообщено о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, советник в сговоре с директором общества завладели средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

Хищение на закупках для ВСУ. Советнику заместителя Резникова сообщили о подозренииФото: прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении советнику заместителя Минобороны (t.me/pgo_gov_ru)

Такими действиями государству нанесено более 1,7 млрд гривен ущерба, средства были выделены Министерством обороны Украины.

В настоящее время советнику заместителя Минобороны грозит лишение свободы сроком до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, вчера СБУ сообщила, что двоих предпринимателей подозревают в хищении 120 млн гривен. Они причастны к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.

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