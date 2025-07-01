Розкрадання грошей на фортифікаціях: який запобіжний захід обрали ексзаступнику мера Харкова

Запобіжні заходи всім підозрюваним у справі про розкрадання коштів на фортифікації обирали окремо.

Дмитру Косотухіну, який частково визнав свою провину та заявив про співпрацю зі слідством, суд призначив тримання під вартою до 26 серпня без права внесення застави.

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання щодо колишнього заступника мера Харкова Андрія Руденка. Його захист наполягав, що затримання було проведене з порушенням норм КПК.

Однак Руденку також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 серпня без визначення застави. Сам Руденко заявив, що має намір оскаржити це рішення.

Ще трьом фігурантам справи суд ухвалив аналогічні рішення - арешт до 26 серпня без можливості внесення застави.