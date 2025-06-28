Ексзаступника мера Харкова підозрюють у крадіжці грошей на фортифікації: деталі схеми
Прокуратура та поліція викрили злочинну організацію, яка діяла під керівництвом колишнього заступника міського голови Харкова.
Як передає РБК-Україна, про це заявив новий генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Деталі справи
Її учасники підозрюються у розкраданні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на облаштування фортифікаційних споруд в умовах війни.
За даними слідства, до складу угруповання входили п’ятеро осіб: організатор - колишній посадовець міськради та четверо виконавців, серед яких двоє керівників підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.
"Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових", - зазначають у прокуратурі.
Унаслідок дій угруповання державі було завдано збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. Під час обшуків у Харкові та області правоохоронці вилучили документи, комп’ютери та інші докази протиправної діяльності.
Що відомо про підозру
Колишньому заступнику мера інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, а також розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ст. 255, ст. 191, ст. 366 Кримінального кодексу). Іншим учасникам - співучасть у схемі.
Усіх фігурантів затримано. Слідство подало клопотання до суду щодо тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили чиновників Одеської міськради, які привласнили половину коштів на поховання воїнів. Загальна сума перевищує 2 мільйони гривень.
А у Кіровоградській області детективи ДБР викрили депутата однієї з міських рад на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.
Крім того, в Україні посадовці Збройних сил України закуповували запчастини до бойових літаків з великою переплатою. Протягом двох років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин, що завдало держбюджету збитків на 27,3 млн гривень.
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