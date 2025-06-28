Ексзаступника мера Харкова підозрюють у крадіжці грошей на фортифікації: деталі схеми

Прокуратура та поліція викрили злочинну організацію, яка діяла під керівництвом колишнього заступника міського голови Харкова.

Як передає РБК-Україна , про це заявив новий генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Деталі справи

Її учасники підозрюються у розкраданні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на облаштування фортифікаційних споруд в умовах війни.

За даними слідства, до складу угруповання входили п’ятеро осіб: організатор - колишній посадовець міськради та четверо виконавців, серед яких двоє керівників підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

"Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових", - зазначають у прокуратурі.

Унаслідок дій угруповання державі було завдано збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. Під час обшуків у Харкові та області правоохоронці вилучили документи, комп’ютери та інші докази протиправної діяльності.

Що відомо про підозру

Колишньому заступнику мера інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, а також розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ст. 255, ст. 191, ст. 366 Кримінального кодексу). Іншим учасникам - співучасть у схемі.

Усіх фігурантів затримано. Слідство подало клопотання до суду щодо тримання під вартою без права внесення застави.