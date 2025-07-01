Хищение денег на фортификациях: какую меру пресечения избрали экс-заместителю мэра Харькова

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без залога бывшего заместителя мэра Андрея Руденко. Его подозревают в организации схемы хищения 5,4 млн гривен, выделенных на фортификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Меры пресечения всем подозреваемым по делу о хищении средств на фортификации выбирали отдельно.
Дмитрию Косотухину, который частично признал свою вину и заявил о сотрудничестве со следствием, суд назначил содержание под стражей до 26 августа без права внесения залога.
После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства в отношении бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко. Его защита настаивала, что задержание было проведено с нарушением норм УПК.
Однако Руденко также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа без определения залога. Сам Руденко заявил, что намерен обжаловать это решение.
Еще трем фигурантам дела суд принял аналогичные решения - арест до 26 августа без возможности внесения залога.
Бывшего заместителя городского головы Андрея Руденко и еще четырех человек подозревают в присвоении 5,4 миллиона гривен из бюджета, которые были выделены на строительство фортификаций во время военного положения. По версии следствия, Руденко выступал как организатор преступной схемы. У него были четверо сообщников - двое руководителей фирм и двое частных предпринимателей.
По данным прокуратуры, организатор вместе с директором подрядной компании привлекли к схеме еще одну фирму-прокладку и двух ФЛП. Они закупали имущество, необходимое для возведения защитных сооружений, по искусственно завышенным ценам - более чем на 30% выше рыночных.
В результате этих махинаций государству нанесли более 5 миллионов гривен убытков. Во время обысков в Харькове и области изъята финансовая документация, компьютерная техника и другие доказательства.
Бывшего заместителя мэра подозревают в создании и руководстве преступной организацией, а также в растрате государственных средств в особо крупных размерах (статьи 255, 191, 366 УК Украины). Другим фигурантам инкриминируют участие в преступной схеме.
Ранее РБК-Украина опубликовало кадры задержания бывшего заместителя мэра Харькова.
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