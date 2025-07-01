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Хищение денег на фортификациях: какую меру пресечения избрали экс-заместителю мэра Харькова

Фото: экс-заместителя мэра Харькова Андрея Руденко задержали за хищения (city.kharkiv.ua)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без залога бывшего заместителя мэра Андрея Руденко. Его подозревают в организации схемы хищения 5,4 млн гривен, выделенных на фортификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Меры пресечения всем подозреваемым по делу о хищении средств на фортификации выбирали отдельно.

Дмитрию Косотухину, который частично признал свою вину и заявил о сотрудничестве со следствием, суд назначил содержание под стражей до 26 августа без права внесения залога.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства в отношении бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко. Его защита настаивала, что задержание было проведено с нарушением норм УПК.

Однако Руденко также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа без определения залога. Сам Руденко заявил, что намерен обжаловать это решение.

Еще трем фигурантам дела суд принял аналогичные решения - арест до 26 августа без возможности внесения залога.

 

Что известно о деле

Бывшего заместителя городского головы Андрея Руденко и еще четырех человек подозревают в присвоении 5,4 миллиона гривен из бюджета, которые были выделены на строительство фортификаций во время военного положения. По версии следствия, Руденко выступал как организатор преступной схемы. У него были четверо сообщников - двое руководителей фирм и двое частных предпринимателей.

По данным прокуратуры, организатор вместе с директором подрядной компании привлекли к схеме еще одну фирму-прокладку и двух ФЛП. Они закупали имущество, необходимое для возведения защитных сооружений, по искусственно завышенным ценам - более чем на 30% выше рыночных.

В результате этих махинаций государству нанесли более 5 миллионов гривен убытков. Во время обысков в Харькове и области изъята финансовая документация, компьютерная техника и другие доказательства.

Что известно о подозрении

Бывшего заместителя мэра подозревают в создании и руководстве преступной организацией, а также в растрате государственных средств в особо крупных размерах (статьи 255, 191, 366 УК Украины). Другим фигурантам инкриминируют участие в преступной схеме.

Ранее РБК-Украина опубликовало кадры задержания бывшего заместителя мэра Харькова.

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