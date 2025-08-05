Розкрадання на дронах: директора компанії, причетної до схеми посадовців, взяли під варту

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про директора ТОВ "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.

У разі внесення застави суд зобов’язав її, зокрема, з’являтись за викликом слідчого, здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області.

Сидельникову підозрюють у причетності до корупційної схеми з постачання дронів і систем РЕБ, організованої, за версією слідства, низкою посадовців. За даними НАБУ, "відкати" у межах контрактів могли сягати понад 30%.