Розкрадання на дронах: директора компанії, причетної до схеми посадовців, взяли під варту

Вищий антикорупційний призначив директорці компанії, пов'язаної з закупівлями дронів та засобів, тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про директора ТОВ "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.
У разі внесення застави суд зобов’язав її, зокрема, з’являтись за викликом слідчого, здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області.
Сидельникову підозрюють у причетності до корупційної схеми з постачання дронів і систем РЕБ, організованої, за версією слідства, низкою посадовців. За даними НАБУ, "відкати" у межах контрактів могли сягати понад 30%.
Нагадаємо, що раніше НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.
Одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 млн гривень із компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю – переплата становила близько 80 тисяч доларів. Після завершення постачання представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку у вигляді "відкату".
Як зʼясувало РБК-Україна, серед фігурантів справи – колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.