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За розкрадання бюджетних коштів. Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту

Фото: міський голова Одеси Геннадій Труханов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 24 квітня, в Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі розкрадання грошей на покупці збанкрутілого заводу "Краян". В його ході прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників на тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що міського голову Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василя Шкрябая, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимира Радіонова звинувачують у розкраданні 92 млн. грн місцевого бюджету.

Наразі запобіжний захід для обвинувачених - особисте зобов'язання, але прокурор попросив призначити інший - тримання під вартою.

Зазначається, що Труханов та інші фігуранти барли участь у засіданні через відеозв'язок і через його погану якість обговорити клопотання не змогли. Тож суд скликав засідання на 25 квітня з вимогою для обвинувачених бути там особисто.

Нагадаємо, що за даними слідства, в 2016 році мер Одеси спільно з іншими посадовцями міської ради заволоділи коштами місцевого бюджету у сумі 92 млн. грн.

В жовтні 2018 року обвинувальний акт щодо них направили до суду. А 24 січня 2020 року Труханову та спільникам повідомили про підозру.

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Генадій ТрухановОдесакоррупция