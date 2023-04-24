За розкрадання бюджетних коштів. Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту

В понеділок, 24 квітня, в Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі розкрадання грошей на покупці збанкрутілого заводу "Краян". В його ході прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників на тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії корупції .

Зазначається, що міського голову Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василя Шкрябая, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимира Радіонова звинувачують у розкраданні 92 млн. грн місцевого бюджету.

Наразі запобіжний захід для обвинувачених - особисте зобов'язання, але прокурор попросив призначити інший - тримання під вартою.

Зазначається, що Труханов та інші фігуранти барли участь у засіданні через відеозв'язок і через його погану якість обговорити клопотання не змогли. Тож суд скликав засідання на 25 квітня з вимогою для обвинувачених бути там особисто.