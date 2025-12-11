Розкрадання на бронезахисті танків: СБУ викрила топпосадовців оборонного заводу

За даними слідства, посадовці оборонного заводу разом із підрядником привласнили 102 млн гривень, виділених на закупівлю динамічного захисту для танків ЗСУ.

Правоохоронці виявили організаторів оборудки в Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Серед фігурантів - комерційний директор держпідприємства, його колишній керівник та власник приватної компанії-підрядника.

Розслідування встановило, що у квітні 2022 року державний завод уклав контракт із Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для українських танків, які мали оперативно посилити оборону на фронті.

Фото: СБУ та НАБУ викрили керівництво оборонного заводу (t.me/SBUkr)

Однак замість виконання оборонного замовлення тодішній директор підприємства організував розкрадання коштів. Він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії. Разом вони уклали договір на придбання комплектуючих за цінами, утричі вищими за ринкові. Різницю учасники схеми переводили у "тінь" через мережу фіктивних фірм.

Експертизи, ініційовані СБУ та НАБУ, підтвердили завдання державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Фото: СБУ та НАБУ викрили керівництво оборонного заводу (t.me/nab_ukraine)

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів вилучено документацію та комп’ютерну техніку, яку використовували для незаконних операцій.

Трьом організаторам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - привласнення майна у складі організованої групи;

ч. 3 ст. 209 - відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

Колишній керівник заводу вже перебуває під вартою у межах іншої справи - щодо виробництва бракованих мінометних снарядів. Його СБУ затримала у квітні цього року. Стосовно інших учасників схеми питання запобіжного заходу вирішується.

Оперативні дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.