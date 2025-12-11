Хищения на бронезащите танков: СБУ разоблачила топ-чиновников оборонного завода

По данным следствия, должностные лица оборонного завода вместе с подрядчиком присвоили 102 млн гривен, выделенных на закупку динамической защиты для танков ВСУ.

Правоохранители обнаружили организаторов сделки в Запорожье и на Днепропетровщине. Среди фигурантов - коммерческий директор госпредприятия, его бывший руководитель и владелец частной компании-подрядчика.

Расследование установило, что в апреле 2022 года государственный завод заключил контракт с Минобороны на срочную закупку комплексов динамической защиты для украинских танков, которые должны были оперативно усилить оборону на фронте.

Фото: СБУ и НАБУ разоблачили руководство оборонного завода (t.me/SBUkr)

Однако вместо выполнения оборонного заказа тогдашний директор предприятия организовал хищение средств. Он привлек коммерческого директора завода и основателя подрядной компании. Вместе они заключили договор на приобретение комплектующих по ценам, втрое выше рыночных. Разницу участники схемы переводили в "тень" через сеть фиктивных фирм.

Экспертизы, инициированные СБУ и НАБУ, подтвердили нанесение государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.

Фото: СБУ и НАБУ разоблачили руководство оборонного завода (t.me/nab_ukraine)

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов изъята документация и компьютерная техника, которую использовали для незаконных операций.

Трем организаторам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - присвоение имущества в составе организованной группы;

ч. 3 ст. 209 - отмывание доходов, полученных преступным путем;

ч. 1 ст. 366 - служебный подлог.

Бывший руководитель завода уже находится под стражей в рамках другого дела - по производству бракованных минометных снарядов. Его СБУ задержала в апреле этого года. В отношении других участников схемы вопрос меры пресечения решается.

Оперативные действия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.