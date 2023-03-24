Розкрадання 500 млн гривень: суд арештував екс-радника голови Фонду держмайна

Зазначається, що ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн гривень застави.

Фігурант був одним з учасників організації, що заволоділа коштами "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі обов’язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі:

здати на зберігання до відповідних органів держвлади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу - до 20 травня включно.

При цьому ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня оголошення судового рішення.

РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили злочинне угрупування на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яке незаконно заволоділо коштами держпідприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.