Хищение 500 млн гривен: суд арестовал экс-советника главы Фонда госимущества

Отмечается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн гривен залога.

Фигурант был одним из участников организации, завладевшей средствами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены такие обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и в суд;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу:

сдать на хранение в соответствующие органы госвласти паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия меры пресечения - до 20 мая включительно.

При этом решение может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения судебного решения.

РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили преступную группировку во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая незаконно завладела средствами госпредприятий.

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