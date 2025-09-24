Співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель під час виступу в Бундестазі розкритикувала політику російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє Bild, це викликало здивування навіть серед її соратників.

"Я вважаю, що Росія теж повинна діяти в напрямку деескалації. Путін повинен у якийсь момент почати кудись рухатися", - сказала Вайдель.

Вона додала, що Росії не варто випробовувати терпіння президента США Дональда Трампа і заважати його мирним ініціативам.

Розбіжності всередині партії

Співголова АдН Тіно Хрупала зайняв протилежну позицію. Він заявив, що порушення Росією повітряного простору країн НАТО, зокрема "прольоти дронів", не варто драматизувати.

За інформацією Bild, слова Вайдель не узгоджувалися з керівництвом фракції, але частина депутатів підтримала її ініціативу. Джерела в партії пов'язують заяву з нещодавніми інцидентами, коли російські літаки порушували повітряний простір Естонії.

Політичний контекст

Політолог, професор Хемницького технічного університету Бенджамін Хене вважає, що всередині АдН немає єдиної лінії у зовнішній політиці. На його думку, Хрупала дотримується проросійського курсу, тоді як Вайдель прагне зміцнити зв'язки з ХДС/ХСС.

Репутація і рейтинг АдН

Партія "Альтернатива для Німеччини" була створена 2013 року як об'єднання євроскептиків і в німецькому суспільстві закріпила за собою імідж проросійської сили.

Раніше Вайдель неодноразово робила заяви на підтримку зближення з Росією. У грудні 2024 року вона говорила про вихід Німеччини з ЄС, звинувачуючи Союз у кризі автопрому. У лютому 2025 року, балотуючись у канцлери, політикиня наголошувала на необхідності відновлення відносин із Москвою і скасування санкцій.

За даними опитування INSA від 20 вересня 2025 року, опублікованого Bild, АдН вперше вийшла в лідери політичних рейтингів. Зараз її підтримують 26% виборців, що на один відсоток вище, ніж у ХДС/ХСС під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца.