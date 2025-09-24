Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге раскритиковала политику российского диктатора Владимира Путина. Как сообщает Bild, это вызвало удивление даже среди ее соратников.

"Я считаю, что Россия тоже должна действовать в направлении деэскалации. Путин должен в какой-то момент начать куда-нибудь двигаться", — сказала Вайдель.

Она добавила, что России не стоит испытывать терпение президента США Дональда Трампа и мешать его мирным инициативам.

Разногласия внутри партии

Сопредседатель АдН Тино Хрупала занял противоположную позицию. Он заявил, что нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО, в частности "пролеты дронов", не стоит драматизировать.

По информации Bild, слова Вайдель не согласовывались с руководством фракции, но часть депутатов поддержала ее инициативу. Источники в партии связывают заявление с недавними инцидентами, когда российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии.

Политический контекст

Политолог, профессор Хемницкого технического университета Бенджамин Хене считает, что внутри АдН нет единой линии во внешней политике. По его мнению, Хрупала придерживается пророссийского курса, тогда как Вайдель стремится укрепить связи с ХДС/ХСС.

Репутация и рейтинг АдН

Партия «Альтернатива для Германии» была создана в 2013 году как объединение евроскептиков и в германском обществе закрепила за собой имидж пророссийской силы.

Ранее Вайдель неоднократно делала заявления в поддержку сближения с Россией. В декабре 2024 года она говорила о выходе Германии из ЕС, обвиняя Союз в кризисе автопрома. В феврале 2025 года, баллотируясь в канцлеры, политик подчеркивала необходимость восстановления отношений с Москвой и отмены санкций.

По данным опроса INSA от 20 сентября 2025 года, опубликованного Bild, АдН впервые вышла в лидеры политических рейтингов. Сейчас ее поддерживают 26% избирателей, что на один процент выше, чем у ХДС/ХСС под руководством канцлера Фридриха Мерца.