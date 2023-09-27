Розкол у Конгресі США щодо бюджету ставить під загрозу допомогу Україні

Сенат проголосував 77 голосами проти 19 за початок дебатів у міру, яка фінансуватиме уряд до 17 листопада і включає близько 6 млрд доларів на реагування на внутрішні стихійні лиха та ще приблизно 6 млрд доларів на допомогу Україні.

Проте, контрольована республіканцями Палата представників планувала просувати свій підхід, який навряд чи отримає підтримку в Сенаті, де більшість складають демократи.

Палата представників провела процедурне голосування за просування чотирьох законопроектів про витрати, що відображають консервативні пріоритети та не мають шансів стати законом. Навіть якщо ці заходи будуть вжиті, ці заходи фінансуватимуть лише частину уряду і не запобігнуть зупиненню роботи.

Протиріччя між Сенатом та Палатою представників

Розкол між двома палатами передбачає, що федеральний уряд, швидше за все, набере четвертого за десятиліття припинення роботи в неділю, 1 жовтня.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, демократ, і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл працювали в тандемі, щоб домогтися прийняття двопартійним короткострокового продовження федерального фінансування на нинішньому рівні.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив журналістам, що добиватиметься схвалення республіканців, що розкололися, законопроекту, який також тимчасово фінансуватиме уряд.

Але він має намір запровадити жорсткі прикордонні та імміграційні обмеження, які навряд чи матимуть підтримку достатньої кількості демократів у Палаті представників чи Сенаті, щоб стати законом.

Президент-демократ Джо Байден і Маккарті прагнули запобігти закриття економіки цього року, коли в травні, наприкінці протистояння щодо стелі федерального боргу, домовилися про дискреційні витрати у розмірі 1,59 трильйона доларів на фінансовий рік, що починається 1 жовтня.

Білий дім закликав республіканців дотримуватися цієї угоди. "Республіканці Палати представників повинні приєднатися до Сенату і виконувати свою роботу, припинити грати в політичні ігри з життями людей і дотримуватися двопартійної угоди, за яку дві третини з них проголосували в травні", - сказала прес-секретар Карін Жан-П'єр у своїй заяві.

Але прихильники жорсткої лінії праворуч від Маккарті відкинули цю угоду, вимагаючи ще 120 млрд доларів скорочень.

Мера Маккарті відновить будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою, що є політикою колишнього президента Дональда Трампа, і посилить імміграційну політику.

Критики заявили, що це фактично покладе край наданню притулку в США для іммігрантів.

Погані новини

Маккарті закликав Байдена та демократів у Конгресі переглянути свою опозицію. Головний республіканець у Сенаті просив свого колегу у Палаті представників підтримати законопроект Сенату.

"Закриття уряду - це погана новина, хоч би як ви на це дивилися", - сказав МакКоннелл.

Маккарті заперечив: "Давайте зробимо щось на кордоні, залишимо уряд відкритим і покажемо цій країні, що ми можемо вчинити правильно, а решту наших проблем вирішимо по ходу справи".

Припинення фінансування уряду

Сотні тисяч федеральних службовців будуть звільнені, а широкий спектр послуг, від публікації економічних даних до посібників з харчування, буде зупинено з неділі, якщо обидві сторони не досягнуть угоди.

Це протистояння викликало занепокоєння у кредитно-рейтингового агентства Moody's, хоча неясно, чи зашкодить воно кредитоспроможності США, оскільки минулі зупинки економіки не мали істотного впливу на найбільшу економіку світу.

Трамп, який є фаворитом у номінації від Республіканської партії у 2024 році, підтримав розмови про закриття.

Скорочення, на яких наполягають прихильники жорсткої лінії, становлять лише частину загального бюджету США, який цього фінансового року становитиме 6,4 трильйона доларів. Законодавці не розглядають можливість скорочення таких популярних пільгових програм, як соціальне забезпечення та медична допомога, які, за прогнозами, різко зростатимуть у міру старіння населення.

Конгрес закривав уряд 14 разів з 1981 року, хоча більшість цих зупинок у фінансуванні тривали лише день чи два.

Допомога Україні

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас у боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.

При цьому Білий дім та Держдеп США висловили впевненість у двопартійній підтримці України у Конгресі.