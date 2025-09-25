ua en ru
Розкол у команді Трампа? Президент США втратив одного із найближчих помічників

США, Четвер 25 вересня 2025 04:43
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович, один із найближчих соратників Дональда Трампа, залишає адміністрацію президента США. Це стало найгучнішою відставкою його другого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Будовича вважають одним із найближчих соратників Трампа та архітектором його комунікаційної стратегії.

Саме Тейлор Будович допомагав створювати та поширювати ключові тези Трампа, які підхоплювали медіа й підтримували базу виборців. Його стиль - прості, емоційні та часто провокативні меседжі - відповідав риториці самого Трампа.

Як один із головних комунікаційних радників Трампа, Будович забезпечив стабільний зв'язок із медіа, координував інформаційні кампанії та допомагав будувати образ Трампа як “лідера, який повертає Америку велич”.

Відомо, що чиновник залишає посаду заради нової роботи, подробиці якої поки не розголошуються.

Нагадаємо, що після завершення першого президентського терміну Трампа у 2021 році Будович виконував обов’язки його речника, а згодом очолив політичний комітет дій MAGA Inc., пов’язаний із Трампом. У 2024 році він повернувся до команди під час передвиборчої кампанії та знову зайняв високу посаду у Білому домі після перемоги Трампа.

Ця відставка стала несподіванкою, оскільки другий термін Трампа відзначається відносною кадровою стабільністю - на відміну від першого, коли зміни у вищих ешелонах влади відбувалися надзвичайно часто.

Зазначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа почала просити повернутися на роботу сотні державних службовців, яких звільнили під час роботи департаменту DOGE Ілона Маска.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що підхід Маска до роботи DOGE зосередився на звільненнях замість економії коштів.

Новини
