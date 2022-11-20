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Розкол армії Росії: військові назвали причини кризи серед окупантів

Фото: військові назвали причини розколу в російській армії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Розкол в російській армії спричинений недостатнім досвідом командування. Також цьому сприяє і відсутність злагодження, оскільки ті ж "вагнерівці" та "кадирівці" підкоряються окремо своїм ватажкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Нашому командуванню протистоять ті, хто не має жодного бойового досвіду, або мають досвід у Сирії, де вони безкарно знищували з повітря цілі...", - зазначив Череватий.

За його словами, у російських військових дуже сепароване керівництво.

"У "вагнерівців" Пригожин "цар і бог", для них інші керівники на полі бою нічого не означають. Теж саме у "кадирівців", або навіть більше. Самі керівники піхотні, наприклад, бачать що вони не є головною силою, тому не завжди можуть проявити себе + не завжди мають якісний відмобілізований особовий склад. Все це в комплексі породжує системні кризи, які приводять до втрат, які просто немислимі в 21-му столітті для армії, яка хоче називати себе не те що "другою" в світі, а хоча б сучасними Збройними Силами", - пояснив Череватий.

Розкол армії РФ

Нагадаємо, сьогодні у своєму традиційному зведенні розвідка Британії повідомила про розкол в армії РФ. Зокрема, проблема полягає у поганому керівництві молодшого та середнього рівня та культуру прикриття.

Як приклад розвідка назвала інцидент, що стався з російськими військовими Східного округу. Дві роти після загибелі їх командира втекли з поля бою. Інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це, намагаючись приховати інцидент.

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