Розкол в армії Путіна. Провали наступу під Бахмутом посилюють розбіжності у лавах окупантів, - ISW

Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".

Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.

Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна"