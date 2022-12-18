Розкол в армії Путіна. Провали наступу під Бахмутом посилюють розбіжності у лавах окупантів, - ISW

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. На цьому напрямку безуспішно намагається вести наступ ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".
Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.
"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.
Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна"
Нагадаємо, Бахмут вже довгий час залишається найгарячішою точкою бойових дій на східному фронті.
Російська армія стягнула туди значні сили, щоб захопити місто. Однак українські воїни не дають цьому статись і відбивають усі атаки ворога.
Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу".
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