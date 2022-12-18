Раскол в армии Путина. Провалы наступления под Бахмутом усугубляют разногласия в рядах оккупантов, - ISW

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. На этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".
Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, которые возразили причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.
"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.
Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина"
Напомним, Бахмут уже долгое время остается самой горячей точкой боевых действий на восточном фронте.
Российская армия стянула туда значительные силы, чтобы захватить город. Однако украинские воины не дают этому произойти и отбивают все атаки врага.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают российское нашествие".
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