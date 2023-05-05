Розкішний триочковий Леброна не врятував "Лейкерс" у Сан-Франциско: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Король" підкорив моментом у другій чверті. Він узяв ініціативу до своїх рук, коли в атаці "Лейкерс" на кошик "Голден Стейта" не залишилося варіантів. На фінальних секундах атаки Леброн виконав ефектний кидок на 3 очки з відхиленням у стрибку.

Старань Джеймса, однак, забракло для загального успіху. "Лос-Анджелес" програв другий матч півфінальної серії на Заході (100:127) і дозволив "Ворріорз" зрівняти рахунок у серії (1:1). Наступні два поєдинки зіграють у Місті янголів.

Леброн став найрезультативнішим у складі "Лейкерс". На паркеті він провів 28 хвилин. За цей час зірка лос-анджелесців встиг набрати 23 очки, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Огайо, виступав у школі Сент-Вінсент – Сент-Мері рідного Акрона. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і визнається одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард був чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020). У лютому побив рекорд за кількістю набраних очок, що належав Адбулу-Джаббару.

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012).