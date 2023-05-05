Роскошный трехочковый Леброна не спас "Лейкерс" в Сан-Франциско: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

"Король" покорил моментом во второй четверти. Он взял инициативу в свои руки, когда в атаке "Лейкерс" корзины "Голден Стэйта " не осталось вариантов. На финальных секундах атаки Леброн совершил эффектный бросок на 3 очка с отклонением в прыжке.

Стараний Джеймса, однако, не хватило для общего успеха. "Лос-Анджелес" проиграл второй матч полуфинальной серии на Западе (100:127) и позволил "Уорриорз" сравнять счет в серии (1:1). Следующие два поединка сыграют в Городе ангелов.

Леброн стал самым результативным в составе "Лейкерс". На паркете он провел 28 минут. За это время звезда лос-анджелесцев успел набрать 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Огайо, выступал в школе Сент-Винсент – Сент-Мэри родного Акрона. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и признается одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард был чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020). В феврале побил рекорд по количеству набранных очков, принадлежавшему Адбулу-Джаббару.

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012).