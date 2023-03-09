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Розкішний постер-данк оборонця не врятував "Даллас" у Луїзіані: момент дня в НБА

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Новий Орлеан, Четвер 09 березня 2023 10:18
Розкішний постер-данк оборонця не врятував "Даллас" у Луїзіані: момент дня в НБА Фото: Джейден Гарді набирається досвіду в асоціації (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Даллас Маверікс" Джейден Гарді опинився на першій сходинці підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець запам'ятався моментом в останній чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". "Другий номер" техасців пішов до атаки від лівого краю і однією рукою вгатив м'яч у кошик згори. Центровий "Пеліканс" Хейс виконав роль статиста.

Зусиль Гарді та інших, однак, забракло для виїзної перемоги. "Нью-Орлеан" ззовні легко переграв "Даллас" (113:106). Обидві команди наразі залишаються в топ-10 Західної конференції НБА та проходять у плей-офф сезону.

Сам Гарді провів у грі 17 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Пеліканс" Сі Джей Макколлум (32 пункти).

Хто такий Джейден Гарді

Уродженець Детройта, відмовився від виступів на студентському рівні на користь Джі-Ліги. Обраний "Сакраменто" під 37-м номером на драфті НБА-2022.

"Кінгз" відразу ж обміняли Гарді в "Даллас". Дебютував у складі "Маверікс" у Літній лізі. Захищав кольори фарм-клубу в Джі-Лізі – "Тексес Леджендс". Дебютував під егідою асоціації 23 жовтня торік.

Виріс у баскетбольній сім'ї. Батько Гарді виступав за Університет Таскігі, а старший брат Амаурі грає за "Леджендс" у Лізі розвитку НБА.

До слова, напередодні центровий "Вашингтона" Геффорд оформив переможний баззер проти "Детройта".

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