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Роскошный постер-данк защитника не спас "Даллас" в Луизиане: момент дня в НБА

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Нью-Орлеан, Четверг 09 марта 2023 10:18
Роскошный постер-данк защитника не спас "Даллас" в Луизиане: момент дня в НБА Фото: Джейден Харди набирается опыта в ассоциации (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Даллас Маверикс" Джейден Харди оказался на первой строчке подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец запомнился моментом в последней четверти противостояния с "Нью-Орлеаном". "Второй номер" техасцев пошел в атаку с левого края и одной рукой вонзил мяч в корзину сверху. Центровой "Пеликанс" Хейс исполнил роль статиста.

Усилий Харди и других, однако, не хватило для выездной победы. "Нью-Орлеан" внешне легко обыграл "Даллас" (113:106). Обе команды остаются в топ-10 Западной конференции НБА и проходят в плей-офф сезона.

Сам Харди провел в игре 17 минут. За это время он успел набрать 11 очков и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Пеликанс" Си Джей Макколлум (32 пункта).

Кто такой Джейден Харди

Уроженец Детройта, отказался от выступлений на студенческом уровне в пользу Джи-Лиги. Выбран "Сакраменто" под 37-м номером на драфте НБА-2022.

"Кингз" сразу же обменяли Харди в "Даллас". Дебютировал в составе "Маверикс" в Летней лиге. Защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Техас Лэджендс". Дебютировал под эгидой ассоциации 23 октября прошлого года.

Вырос в баскетбольной семье. Отец Харди выступал за Университет Таскиги, а старший брат Амаури играет за "Лэджендс" в Лиге развития НБА.

К слову, накануне центровой "Вашингтона" Гэффорд оформил победный баззер против "Детройта".

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