Роскошная контратака "Бостона" после блок-шота: момент дня в НБА

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказалась пятерка "Бостон Селтикс" с решающим броском универсального защитника Малкольма Брогдона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

В центре внимания "Селтикс" оказались под занавесом третьей четверти. Началась история с блок-шота Смарта под собственным щитом. Дальше бостонцы выбежали в контратаку – Уильямс отдал Тейтуму направо, а тот эффектно отпасовал Брогдону из-за спины. Последний хладнокровно набрал два пункта.

Такие образцовые комбинации, однако, не позволили "Бостону" отпраздновать победу в Нью-Йорке. Местные "Никс" внешне легко одолели "Селтикс" (109:94). Обе команды остаются в топ-5 Восточной конференции НБА и уверенно проходят в плей-офф.

Сам Брогдон провел в игре 27,5 минуты. За это время он успел набрать 22 очка, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал форвард хозяев Джулиус Рэндл (23 пункта).

Кто такой Малкольм Брогдон

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за "Вирджинию Кавальерс". На драфте НБА-2016 выбран "Милуоки" под 36-м номером.

В рядах "Бакс" провел 3 сезона и был признан Новичком года по итогам дебютной кампании. Перед сезоном 2019/20 подписал 4-летний контракт на 85 млн долларов с "Индианой". В Бостон перебрался прошлым летом.

В составе сборной США Брогдон выиграл бронзовую медаль на Панамериканских играх-2015. Его отец – Джино Брогдон – известный юрист и судья в телешоу Personal Injury Court.