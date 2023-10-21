Розіслали до 100 країн: США опублікували звіт про вплив РФ на вибори по світу

"Це глобальне явище. Високопоставлені російські урядовці, включаючи Кремль, бачать цінність у цій глобальній операції на демократії у світі, і вважають її ефективною", - йдеться у звіті.

Високопоставлений представник Держдепартаменту США, який інформував журналістів на умовах анонімності, заявив, що успіх Росії у поширенні дезінформації про вибори в США у 2020 році та пандемії Covid-19 спонукав Кремль активізувати свої операції щодо впливу на вибори.

За його словами, оцінку було надіслано телеграмою Держдепартаменту більш ніж 100 посольствам США в Північній і Південній Америці, Європі, Азії та Африці для поширення серед урядів, що їх приймають.

Повідомляється, що Вашингтон провів конфіденційний брифінг для урядів країн-отримувачів і поділився оцінкою, щоб випередити вибори, які найближчим часом можуть зазнати найбільшого впливу.

Згідно з доповіддю, Росія намагається "сіяти нестабільність" у демократичних країнах, зображуючи вибори як неблагополучні, а уряди, що виникають внаслідок них, — як нелегітимні.

За даними Держдепартаменту США та американської розвідки, дії Росії в період з 2020 по 2022 рік були спрямовані на підрив суспільної довіри щонайменше до 11 виборів у дев'яти демократичних країнах, включаючи Сполучені Штати.

Для впливу на вибори Росія використовує як явні, так і секретні механізми, у тому числі мережі впливу та довірених осіб, які керує російськими шпигунськими службами.

Так, ФСБ таємно працювала над залякуванням працівників виборчих комісій та організацією протестів у день виборів та саботажем на виборах 2020 року у неназваній європейській країні. Росія також використовувала соціальні мережі та проксі-сайти, щоб посіяти сумніви щодо чесності виборів.