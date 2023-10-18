Глава контррозвідки Німеччини розповів про активізацію російських спецслужб у країні

У Німеччині фіксують активізацію діяльності в країні російських спецслужб, які у своїй підривній діяльності використовують багатий арсенал методів, у тому числі надзвичайно брутальних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу контррозвідки ФРН Томаса Хальденванга в інтерв'ю " Радіо Свобода ".

За словами керівника німецького Відомства з охорони конституції, підривна діяльність з боку Москви у ФРН досягла рівня холодної війни ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу активність російських спецслужб у Німеччині значно збільшилася.

Які методи використовує РФ у шпигунській діяльності

Хальденванг розповів про фіксацію випадків шпигунства за допомогою впровадження класичних агентів, які "намагаються розвивати мережу контактів та отримувати інформацію". Російські агенти застосовують усі наявні методи "м'якого" шпигунства і шантажу.

При цьому, зазначив голова контррозвідки Німеччини, така проблема стала менш нагальною після висилки навесні минулого року шпигунів, які переховувалися під дипломатичним статусом.

Водночас РФ використовує у ФРН також так званих "подорожуючих агентів", тобто нелегалів із підробленими документами, які "намагаються відстежувати людей", каже Хальденванг.

Також російські спецслужби вдаються до сучасних технологій (зокрема, до кібератак). Приміром, напередодні парламентських виборів російські хакери зламали облікові записи низки депутатів Бундестагу, а близько року тому група APT 28 зламала сервери Бундестагу, викравши великий обсяг інформації, нагадав він.

Водночас РФ проводить операції з впливу на населення Німеччини. Як повідомив Хальденванг, спочатку це відбувалося безпосередньо через російські державні ЗМІ, але після санкцій ЄС "це стало не так просто". Проте проблема не зникла - росЗМІ досі поширюють інформацію через інтернет.

Так, глава німецької контррозвідки розповів про численні спроби поширення російської пропаганди та фейків через соцмережі та за допомогою так званих інфлюенсерів, серед яких "пізні переселенці" чи російські німці. Як пояснив Хальденванг, у ФРН - дуже велика діаспора, яка в основному розмовляє російською мовою, і кремлівська пропаганда намагається заволодіти умами цих громадян.

Також керівник контррозвідки Німеччини наголошує, що російська сторона "не гребує і надзвичайно брутальними методами". У цьому контексті він нагадав про вбивство Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна, "яке однозначно було скоєно на замовлення російських спецслужб". Тоді вбивцю посадили до в'язниці.

Крім того, Хальденванг нагадав у зв'язку з цим і про отруєння Скрипалів у Великій Британії та Олексія Навального у РФ.

Вплив РФ у Німеччині

Нагадаємо, нещодавно співробітника німецького Бундесверу було затримано за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Також повідомлялося про те, що в Німеччині могла діяти ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Минулого року військова контррозвідка Німеччини озвучувала думку, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поряд із тренувальними базами.