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Разослали в 100 стран: США опубликовали отчет о влиянии РФ на выборы по миру

Фото: США опубликовали отчет о влиянии РФ на выборы во всем мире (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты опубликовали отчет разведки, в котором говорится, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это глобальное явление. Высокопоставленные российские правительственные чиновники, включая Кремль, видят ценность в этой глобальной операции на демократии в мире, и считают ее эффективной", - говорится в отчете.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США, информировавший журналистов на условиях анонимности, заявил, что успех России в распространении дезинформации о выборах в США в 2020 году и пандемии Covid-19 побудил Кремль активизировать свои операции по влиянию на выборы.

По его словам, оценка была отправлена ​​телеграммой Госдепартамента более чем 100 посольствам США в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке для распространения среди принимающих их правительств.

Сообщается, что Вашингтон провел конфиденциальный брифинг для правительств стран-получателей и поделился оценкой, чтобы опередить выборы, которые в ближайшее время могут подвергнуться наибольшему влиянию.

Согласно докладу, Россия пытается "сеять нестабильность" в демократических странах, изображая выборы как неблагополучные, а возникающие в результате них правительства — как нелегитимные.

По данным Госдепартамента США и американской разведки, действия России в период с 2020 по 2022 год были направлены на подрыв общественного доверия как минимум к 11 выборам в девяти демократических странах, включая Соединенные Штаты.

Для влияния на выборы Россия использует как явные, так и секретные механизмы, в том числе сети влияния и доверенных лиц, управляемые российскими шпионскими службами.

Так, ФСБ тайно работала над запугиванием работников избирательных комиссий и организацией протестов в день выборов и саботажем на выборах 2020 года в неназванной европейской стране. Россия также использовала социальные сети и прокси-сайты, чтобы посеять сомнения в честности выборов.

Ранее глава контрразведки Германии рассказал об активизации российских спецслужб в стране. По его словам, подрывная деятельность со стороны Москвы в Германии достигла уровня "холодной войны".

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