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Рожкова подала декларацию: более 3,5 млн зарплаты и 5 элитных часов

Автор: РБК-Украина

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова задекларировала за 2020 год более 3,5 млн грн заработной платы. Также Рожкова является обладательницей ряда дорогих часов.

Декларация опубликована в Едином реестре.

Почти все из этой суммы ей принесла работа в НБУ. Проценты в Ощадбанке составили за весь год всего лишь 2,6 тыс. грн.

Также согласно декларации Рожковой, сумма наличных, которая хранится у нее дома составляет 250 тыс. долларов и 17 тыс. евро.

В "Платинум Банке" у Рожковой лежит 182 гривны и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке - 743,440 тыс. гривен, в банке "Кредит Днепр" - 1,7 тыс. долларов; кроме того, в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривен.

В ее декларации также указаны часы OMEGA стоимостью 228 тыс. гривен (приобретены в 2016 году); часы Ulysse Nardin (260 тыс. грн); часы Hysek (170 тыс. грн); часы Chopard (145 тыс. грн); часы Antoine Preziuso (стоимость не указана).

Стоит отметить, что средняя стоимость последних по официальным данным составляет от 250 тысяч долларов, а с драгоценными камнями - от 450 тысяч долларов. В переводе на украинскую гривну - от 6 млн гривен и 12,5 млн грн, соответственно.

Средняя стоимость часов Antoine Preziuso оценивается в 250-300 тыс. долларов (фото из открытых источников)

Напомним, до этого декларацию подал министр здравоохранения Максим Степанов. Согласно документу, у него есть квартира в Киеве на 340 квадратных метров, несколько дорогих часов и элитных автомобилей.

А у министра культуры Александра Ткаченко две квартиры (стоимостью 1,6 млн и 1 млн гривен), дачный дом (10, 88 млн гривен) и земельный участок (1,157 млн гривен). Кроме того, у него есть дорогие авто и квадроцикл.

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Новости Украины Национальный банк УкраиныдекларацияЕкатерина Рожкова
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