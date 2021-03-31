Рожкова подала декларацию: более 3,5 млн зарплаты и 5 элитных часов

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова задекларировала за 2020 год более 3,5 млн грн заработной платы. Также Рожкова является обладательницей ряда дорогих часов.

Почти все из этой суммы ей принесла работа в НБУ. Проценты в Ощадбанке составили за весь год всего лишь 2,6 тыс. грн.

Также согласно декларации Рожковой, сумма наличных, которая хранится у нее дома составляет 250 тыс. долларов и 17 тыс. евро.

В "Платинум Банке" у Рожковой лежит 182 гривны и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке - 743,440 тыс. гривен, в банке "Кредит Днепр" - 1,7 тыс. долларов; кроме того, в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривен.

В ее декларации также указаны часы OMEGA стоимостью 228 тыс. гривен (приобретены в 2016 году); часы Ulysse Nardin (260 тыс. грн); часы Hysek (170 тыс. грн); часы Chopard (145 тыс. грн); часы Antoine Preziuso (стоимость не указана).

Стоит отметить, что средняя стоимость последних по официальным данным составляет от 250 тысяч долларов, а с драгоценными камнями - от 450 тысяч долларов. В переводе на украинскую гривну - от 6 млн гривен и 12,5 млн грн, соответственно.

Средняя стоимость часов Antoine Preziuso оценивается в 250-300 тыс. долларов (фото из открытых источников)