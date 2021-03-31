Рожкова подала декларацію: понад 3,5 млн зарплати і 5 елітних годинників

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова задекларувала за 2020 рік понад 3,5 млн грн заробітної плати. Також Рожкова є власницею кількох дорогих годин.

Майже все з цієї суми їй принесла робота в НБУ. Відсотки в Ощадбанку склали за весь рік лише 2,6 тис. грн.

Також згідно з декларацією Рожкової, сума готівки, яка зберігається у неї вдома становить 250 тис. доларів і 17 тис. євро.

В "Платинум Банку" у Рожкової лежить 182 гривні й 1,575 тис. доларів; в Ощадбанку - 743,440 тис. гривень, у банку "Кредит Дніпро" - 1,7 тис. доларів; крім того, в Корпоративному недержавному пенсійному фонді (КНПФ) НБУ знаходиться 695,155 тис. гривень.

В її декларації також зазначені годинник OMEGA вартістю 228 тис. гривень (придбані у 2016 році); годинник Ulysse Nardin (260 тис. грн); годинник Hysek (170 тис. грн); годинник Chopard (145 тис. грн); годинник Antoine Preziuso (вартість не вказана).

Варто відзначити, що середня вартість останніх за офіційними даними становить від 250 тисяч доларів, а з дорогоцінними каменями - від 450 тисяч доларів. В гривні це - від 6 млн гривень і 12,5 млн грн, відповідно.

Середня вартість годинника Antoine Preziuso оцінюється у 250-300 тис. доларів (фото з відкритих джерел)