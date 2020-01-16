Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку Коломойському переноситься

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Розгляд законопроекту переноситься на лютий

На даний момент розгляд законопроекту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати "ПриватБанк" його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься. Про це на прес-конференції під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами НБУ заявив заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

За її словами, профільний комітет відклав розгляд законопроекту про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

"Ми обговорюємо цей законопроект в комітеті. Винести на голосування в зал до кінця січня ми вже не встигнемо, але ми сподіваємося зробити це до початку лютого", - зазначила Рожкова.

Вона також додала, що прийняття даного закону принципово через домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Прес-брифінг за підсумками Щорічної зустрічі НБУ з партнерами та клієнтами Опубліковано Національний банк України Четвер, 16 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що зареєстрований урядовий законопроект про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком.

"Питання не тільки в "ПриватБанку". У нас в Україні більше 500 мільярдів різної проблемної заборгованості. Тобто десятки банків в свій час були виведені з ринку через те, що їх власники або менеджмент вели себе неадекватно", - додав прем'єр.