Рожкова: несмотря на ситуацию с ПриватБанком, диалог с МВФ продолжается

Фото: Екатерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Замглавы НБУ заявила, что ситуация с ПриватБанком не закрыла двери для договоренностей с МВФ

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что, несмотря на ситуацию с "ПриватБанком", диалог с Международным валютным фондом (МВФ) продолжается. Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

По ее словам, "неопределенность дальнейшей судьбы "ПриватБанка" не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества" и диалог будет продолжаться.

"Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться - уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в Ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке", - написала она.

Кроме того, замглавы НБУ заявила, что МВФ "внимательно следит за развитием ситуации с "ПриватБанком" и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора и что деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены".

Напомним, Рожкова в интервью Reuters заявила, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом о новом кредите могут замедлиться из-за спора с олигархом Игорем Коломойским по "ПриватБанку".