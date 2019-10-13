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Рожкова: незважаючи на ситуацію з ПриватБанком, діалог з МВФ продовжується

Новини » Економіка    13.10.2019 - 19:50
Рожкова: незважаючи на ситуацію з ПриватБанком, діалог з МВФ продовжується
Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Заступник голови НБУ заявила, що ситуація з ПриватБанком не закрила двері для домовленостей з МВФ

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила, що, незважаючи на ситуацію з "ПриватБанком", діалог з Міжнародним валютним фондом (МВФ) триває. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.

За її словами, "невизначеність подальшої долі "ПриватБанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ щодо нової програми співпраці" і діалог буде продовжуватися.

"Діалог з МВФ продовжується і буде продовжуватися - вже скоро потужна команда уряду і НБУ поїде до Вашингтона для участі у Щорічних зустрічах МВФ і Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз якраз проходить підготовчий процес до цієї поїздки", - написала вона.

Крім того, заступник глави НБУ заявила, що МВФ "уважно стежить за розвитком ситуації з "ПриватБанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектора і що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті".

Нагадаємо, Рожкова в інтерв'ю Reuters заявила, що переговори між Україною і Міжнародним валютним фондом про новий кредит можуть сповільнитися через суперечки з олігархом Ігорем Коломойським за "ПриватБанку".

МВФ може не дати Україні новий кредит через ситуацію з ПриватБанком, - НБУ У НБУ назвали причину необхідності співпраці з МВФ
Новини України МВФКатерина Рожкова
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