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С розовым золотом: Bentley представила уникальное купе Batur

Среда 12 марта 2025 12:35
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С розовым золотом: Bentley представила уникальное купе Batur Фото: Bentley представила уникальное купе Batur (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Bentley и ателье Mulliner показали новую версию лимитированного купе Batur. Она получила название The Black Rose и распечатанные на 3D-принтере декоративные элементы из 18-каратного розового золота общим весом 210 граммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что из драгоценного металла выполнили шайбу селектора режимов движения, рукоятки дефлекторов вентиляции, традиционно стилизованные под регистры органа, а также вставки на рулевом колесе.

С розовым золотом: Bentley представила уникальное купе Batur

Краска-металлик Black Rose, созданная специально для автомобиля, сочетается с глянцево-черной Beluga и размашистыми акцентами цвета Satin Rose Gold. Этот оттенок используется на воздуховодах в переднем бампере, решетке радиатора и 23-дюймовых колесах, за спицами которых видны массивные карбон-керамические тормоза. Салон машины отделан черной кожей Beluga, темно-серой тканью и окрашенным в цвет кузова деревянным шпоном.

С розовым золотом: Bentley представила уникальное купе Batur

Под капотом купе Batur стоит битурбомотор W12 на 6,0 литра, которому заменили впуск, модернизировали систему наддува и охлаждения. В результате отдача составила 750 лошадиных сил. Шасси - с адаптивной трехкамерной пневмоподвеской, электромеханическими стабилизаторами, дифференциалом повышенного трения с электронным управлением, подруливающими задними колесами и векторизацией тяги.

С розовым золотом: Bentley представила уникальное купе BaturТираж Batur составит 18 экземпляров. Все они были проданы до официальной премьеры, причем каждый автомобиль обходится заказчику в сумму не менее 1,65 миллиона фунтов стерлингов.

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