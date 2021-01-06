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На Рождество следить за порядком будут более 26 тысяч силовиков

Украина, Среда 06 января 2021 13:28
На Рождество следить за порядком будут более 26 тысяч силовиков
Фото: полицейский (npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине с 6 по 11 января будут обеспечивать правопорядок более 25 тысяч полицейских. Также на патрулирование выйдут 1,5 тысячи гвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По подсчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют принять участие около 600 тысяч граждан. На праздник Рождества Христова к обеспечению порядка будут привлечены более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - сказал Яровой.

Он также добавил, что силовики будут дежурить вблизи храмов, а также в местах массового скопления граждан. Кроме того, на усиленный режим службы переведены и подразделения ГСЧС.

"На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники и восемь воздушных судов ГСЧС", - сказал заместитель министра МВД.

Напомним, украинцы будут праздновать Рождество в условиях картина. Будут работать магазины, ТРЦ и рынки, но с соблюдением карантинных требований. Кроме того, рестораны будут открыты с 07:00 до 23:00, а общественный останавливать не будут.

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