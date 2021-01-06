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На Різдво стежити за порядком будуть понад 26 тисяч силовиків

Україна, Середа 06 січня 2021 13:28
На Різдво стежити за порядком будуть понад 26 тисяч силовиків
Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Україні з 6 по 11 січня забезпечуватимуть правопорядок понад 25 тисяч поліцейських. Також на патрулювання вийдуть 1,5 тисячі гвардійців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"За підрахунками правоохоронців, у святкових заходах з нагоди Різдва планують взяти участь близько 600 тисяч громадян. На свято Різдва Христового до забезпечення порядку будуть залучені понад 25 тисяч поліцейських і 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії", - сказав Яровий.

Він також додав, що силовики чергуватимуть поблизу храмів, а також в місцях масового скупчення громадян. Крім того, на посилений режим служби переведені і підрозділи ДСНС.

"На цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7000 рятувальників і понад 2000 одиниць техніки і вісім повітряних суден ДСНС", - сказав заступник міністра МВД.

Нагадаємо, українці святкуватимуть Різдво в умовах картину. Працюватимуть магазини, ТРЦ, та ринки, але з дотриманням карантинних вимог. Крім того, ресторани будуть відкритими з 07:00 до 23:00, а громадський зупиняти не будуть.

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