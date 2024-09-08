Розгром від Грузії, шаленство Німеччини та взяття Дубліна Англією: що сталося у Лізі націй

Бундестім каменя на камені не залишила від Угорщини. Відкрив рахунок у середині першого тайму Фюллькруг, переправивши м'яч у порожні ворота. Після перерви Мусіала пострілом під опорну ногу кіпера та Вірц – під ближню стійку зробили рахунок розгромним. Добили угорців Павловіч із меж штрафного майданчика та Гаверц реалізованим одинадцятиметровим.

Збірна Англії без Гарета Саутгейта розібралася з ірландцями. Для перемоги в принциповому протистоянні вистачило двох голів до перерви. Відкрив рахунок на 11-й хвилині Райс – в атаці другим темпом він пробив у дев'ятку метрів із десяти. Остаточний же рахунок у середині першої половини встановив Гріліш. Знаний гульвіса технічно поклав м'яч у дальній нижній кут після передачі того ж Райса.

Несподіванка трапилася в Тбілісі, де грузини розтрощили Чехію. Кварацхелія відкрив рахунок із пенальті на 33-й хвилині. Його заспів підтримали партнери в другому таймі. Чакветадзе забив після сольного проходу, Мікаутадзе – з льоту після навісу, а Кочорашвілі класним ударом головою. Гол Калваха хоч і був красивим, але став невеликою розрадою для чеської команди.

Вірменія під керівництвом Олександра Петракова розгромила збірну Латвії. У дебюті команди обмінялися забитими м'ячами – Бічахчян класно забив у чужі ворота, а Харутюнян зрізав снаряд у власні. На 35-й хвилині вірмени вийшли вперед із автоголом після необачного пасу Дубри в сітку воріт латвійців. Акробатичний гол Селарраяна та хрестоматійний м'яч Сперцяна констатували розгром.