Разгром от Грузии, безумие Германии и взятие Дублина Англией: что произошло в Лиге наций

Бундестим камня на камне не оставила от Венгрии. Открыл счет в середине первого тайма Фюллькруг, переправив мяч в пустые ворота. После перерыва Мусиала выстрелом под опорную ногу кипера и Вирц – под ближнюю штангу сделали счет разгромным. Добили венгров Павлович из пределов штрафной и Хаверц реализован одиннадцатиметровым.

Сборная Англии без Гарета Саутгейта разобралась с ирландцами. Для победы в принципиальном противостоянии хватило двух голов до перерыва. Открыл счет на 11-й минуте Райс – в атаке вторым темпом он пробил в девятку метров из десяти. Окончательный счет в середине первой половины установил Грилиш. Известный кутила технично уложил мяч в дальний нижний угол после передачи того же Райса.

Неожиданность случилась в Тбилиси, где грузины разбили Чехию. Кварацхелия открыл счет с пенальти на 33-й минуте. Его запев поддержали партнеры во втором тайме. Чакветадзе забил после сольного прохода, Микаутадзе – с лета после навеса, а Кочорашвили классным ударом головой. Гол Калваха хоть и был красивым, но стал небольшим утешением для чешской команды.

Армения под руководством Александра Петракова разгромила сборную Латвии. В дебюте команды обменялись забитыми мячами – Бичахчян классно забил в чужие ворота, а Харутюнян срезал снаряд в собственные. На 35-й минуте армяне вышли вперед с автоголом после опрометчивого паса Дубры в сетку ворот латвийцев. Акробатический гол Селарраяна и хрестоматийный мяч Сперцяна констатировали разгром.