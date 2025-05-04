Розгром в першому турі? На виборах в Румунії ультраправий Сіміон б'є всі прогнози

На виборах президента Румунії підрахували вже більше половину бюлетенів. Ультраправий кандидат Джордже Сіміон набирає більше голосів, ніж прогнозувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Румунії.

Станом на 22:47 за київським часом на ЦВК Румунії вже опрацювало 80.01% бюлетенів на виборах президента країни.

Як і прогнозувалося, найбільше голосів отримав ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Однак результати дивують: за прогнозами екзитполів, він мав одержати від 30 до 33% голосів виборців. Втім офіційні результати показують, що наразі він набирає вже понад 40%.

На другому місці з великим відривом йде Крін Антонеску - єдиний кандидат від партій, які формують парламентську коаліцію. Він поки набрав 21,32% голосів. Екзитполи "давали" йому близько 23%.

Результати підрахунків:

Джордже Сіміон - 40,69%

Крін Антонеску - 21,31%

Нікушор Дан - 18,45%

Віктор Понта - 14.58%

Олена Ласконі - 2,60%