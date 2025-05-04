Розгром в першому турі? На виборах в Румунії ультраправий Сіміон б'є всі прогнози
На виборах президента Румунії підрахували вже більше половину бюлетенів. Ультраправий кандидат Джордже Сіміон набирає більше голосів, ніж прогнозувалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Румунії.
Станом на 22:47 за київським часом на ЦВК Румунії вже опрацювало 80.01% бюлетенів на виборах президента країни.
Як і прогнозувалося, найбільше голосів отримав ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Однак результати дивують: за прогнозами екзитполів, він мав одержати від 30 до 33% голосів виборців. Втім офіційні результати показують, що наразі він набирає вже понад 40%.
На другому місці з великим відривом йде Крін Антонеску - єдиний кандидат від партій, які формують парламентську коаліцію. Він поки набрав 21,32% голосів. Екзитполи "давали" йому близько 23%.
Результати підрахунків:
- Джордже Сіміон - 40,69%
- Крін Антонеску - 21,31%
- Нікушор Дан - 18,45%
- Віктор Понта - 14.58%
- Олена Ласконі - 2,60%
Судячи з попередніх результатів, жодному з кандидатів не вдасться набрати понад 50% голосів. Тому, ймовірно, відбудеться другий тур виборів президента Румунії, запланований на 18 травня.
Вибори президента Румунії
Нагадаємо, що це вже друга за кілька місяців спроба обрати президента Румунії. Результати попереднього голосування, 24 листопада минулого року, були скасовані Конституційним судом. Тоді перше місце несподівано посів ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску.
Проте Конституційний суд Румунії скасував результати виборів, посилаючись на звіт спецслужб. Згідно з ним, у кампанії Джорджеску було зафіксовано порушення – незаконну рекламу та маніпуляції в TikTok для штучного зростання його популярності. Звіт також вказує на російські гібридні атаки, включно з кібератаками та саботажем. Як наслідок цієї кампанії, рейтинг Джорджеску зріс із 6,2% за два тижні перед виборами до 22,94% за результатами виборів.
28 лютого Джорджеску заарештували та відсторонили від повторного першого туру виборів. Проте йому на зміну прийшов інший ультраправий кандидат, Сіміон, який наразі і перемагає.
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