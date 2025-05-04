Разгром в первом туре? На выборах в Румынии ультраправый Симион бьет все прогнозы

На выборах президента Румынии подсчитали уже больше половины бюллетеней. Ультраправый кандидат Джордже Симион набирает больше голосов, чем прогнозировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Румынии.

По состоянию на 22:47 по киевскому времени на ЦИК Румынии уже обработало 80.01% бюллетеней на выборах президента страны.

Как и прогнозировалось, больше всего голосов получил ультраправый кандидат Джордже Симион. Однако результаты удивляют: по прогнозам экзитполов, он должен был получить от 30 до 33% голосов избирателей. Впрочем официальные результаты показывают, что сейчас он набирает уже более 40%.

На втором месте с большим отрывом идет Крин Антонеску - единственный кандидат от партий, формирующих парламентскую коалицию. Он пока набрал 21,32% голосов. Экзитполы "давали" ему около 23%.

Результаты подсчетов:

Джордже Симион - 40,69%

Крин Антонеску - 21,31%

Никушор Дан - 18,45%

Виктор Понта - 14.58%

Елена Ласкони - 2,60%