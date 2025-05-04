Разгром в первом туре? На выборах в Румынии ультраправый Симион бьет все прогнозы
На выборах президента Румынии подсчитали уже больше половины бюллетеней. Ультраправый кандидат Джордже Симион набирает больше голосов, чем прогнозировалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Румынии.
По состоянию на 22:47 по киевскому времени на ЦИК Румынии уже обработало 80.01% бюллетеней на выборах президента страны.
Как и прогнозировалось, больше всего голосов получил ультраправый кандидат Джордже Симион. Однако результаты удивляют: по прогнозам экзитполов, он должен был получить от 30 до 33% голосов избирателей. Впрочем официальные результаты показывают, что сейчас он набирает уже более 40%.
На втором месте с большим отрывом идет Крин Антонеску - единственный кандидат от партий, формирующих парламентскую коалицию. Он пока набрал 21,32% голосов. Экзитполы "давали" ему около 23%.
Результаты подсчетов:
- Джордже Симион - 40,69%
- Крин Антонеску - 21,31%
- Никушор Дан - 18,45%
- Виктор Понта - 14.58%
- Елена Ласкони - 2,60%
Судя по предварительным результатам, ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов. Поэтому, вероятно, состоится второй тур выборов президента Румынии, запланированный на 18 мая.
Выборы президента Румынии
Напомним, что это уже вторая за несколько месяцев попытка избрать президента Румынии. Результаты предыдущего голосования, 24 ноября прошлого года, были отменены Конституционным судом. Тогда первое место неожиданно занял ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску.
Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов, ссылаясь на отчет спецслужб. Согласно ему, в кампании Джорджеску были зафиксированы нарушения - незаконная реклама и манипуляции в TikTok для искусственного роста его популярности. Отчет также указывает на российские гибридные атаки, включая кибератаки и саботаж. Как следствие этой кампании, рейтинг Джорджеску вырос с 6,2% за две недели перед выборами до 22,94% по результатам выборов.
28 февраля Джорджеску арестовали и отстранили от повторного первого тура выборов. Однако ему на смену пришел другой ультраправый кандидат, Симион, который сейчас и побеждает.
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